Serie A, Cagliari-Parma 4-3: clamorosa vittoria per Semplici

Tre punti di vitale importanza per il Cagliari che continua a sperare nella salvezza: clamorosa beffa per il Parma

Termina lo scontro diretto salvezza tra il Cagliari e il Parma alla Sardegna Arena. In vantaggio la squadra crociata, sopra di due gol già al 31′ con Pezzella e Kucka. I ragazzi di Leonardo Semplici hanno poi accorciato le distanze con Pavoletti, a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco. La speranza del Cagliari è quella di vincere l’incontro per rilanciarsi in zona salvezza e la ripresa è ancora più scoppiettante.

Il Parma è andato anche sull’1-3 grazie a Man. Poi, le cose sono cambiate: gli ingressi di Pereiro e Simeone per Rugani e Duncan hanno modificato di molto l’atteggiamento dei sardi. Marin col suo gol al 66′ ha dato via a una rimonta clamorosa, concretizzatasi solo negli ultimi 2′, prima con lo stesso Pereiro e poi da Cerri. Una beffa clamorosa per D’Aversa, sempre più penultimo. Per il Cagliari, invece, c’è ancora speranza di salvezza.