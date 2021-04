È in corso il match valido per la 31^ giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus: Chiesa costretto ad uscire per infortunio, le condizioni

È in corso il match valido per la 31^ giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus. Perfetta parità, al momento, tra le due compagini, con il punteggio fermo sullo 0-0 a metà del secondo tempo. Intanto, però, arriva una brutta notizia per il tecnico bianconero Andrea Pirlo. Al 58′, infatti, Federico Chiesa è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio. È stato, quindi, sostituito e al suo posto è entrato Danilo.

Dovrebbe trattarsi molto probabilmente di un problema muscolare per l’esterno italiano. In attesa di ulteriori aggiornamenti, le sue condizioni verranno monitorate minuto per minuto.