La Juventus a caccia di colpi di spessore da portare a Torino nel prossimo calciomercato estivo: Paratici alla finestra per il big, possibile svolta dalla Premiere League

L’obiettivo in casa Juventus è quello di chiudere al meglio una stagione decisamente sotto le aspettative. Con l’Inter ad un passo dal tricolore, il dominio bianconero sta per essere spezzato: la dirigenza torinese è tuttavia già focalizzata sul prossimo anno, con novità importanti in ottica calciomercato per uno dei top player da tempo sul taccuino del CFO Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, svolta in Premier: il piano B dello United

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il Manchester United sarebbe fortemente intenzionato a puntare su un nuovo difensore centrale. Il nome caldo, già da tempo nel mirino della Juventus, è quello di Raphael Varane. Il francese, in scadenza l’anno prossimo con il Real Madrid, sarà uno dei nomi più chiacchierati della prossima sessione estiva di mercato.

I ‘Red Devils’, però, hanno già in mente un’alternativa in Premier League. Si tratta di Wesley Fofana che, a soli 20 anni, ha convinto tutti con la maglia del Leicester. Solskjaer potrebbe quindi spingere per il classe 2000 che, anche dal punto di vista dei costi, potrebbe superare Varane nelle preferenze dei ‘Red Devils’.

Possibile via libera alla Juventus, dunque, che nei prossimi mesi potrebbe avanzare un’offerta al club di Florentino Perez.