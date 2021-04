Si inizia a pensare al calciomercato sia in casa Inter che Milan, puntando il mirino nel Real Madrid: ma i ‘Blancos’ chiedono lo scambio

La stagione vive la sua volata finale, e questa sera per l’Inter ci sarà un big match fondamentale per compiere un altro passo importante verso la conquista dello scudetto. I nerazzurri infatti andranno a Napoli, sperando che dai risultati del pomeriggio arrivino buone notizie che possano permettere un eventuale nuovo allungo ai danni del Milan. Infatti i rossoneri oggi affronteranno nel lunch match l’ostica sfida contro il Genoa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, mega asta per il talento | Addio in estate

Nel frattempo i due club iniziano a pensare anche al prossimo calciomercato, così il mirino di entrambe sembrerebbe essersi fermato in Spagna, precisamente tra le fila del Real Madrid. L’obiettivo potrebbe essere un difensore, per il quale però i ‘Blancos’ hanno investito molto e potrebbero chiedere lo scambio con due top player.

Calciomercato Inter e Milan, occhi su Militao: il Real Madrid chiede Skriniar o Theo Hernandez

Il futuro di Inter e Milan inizia a prendere forma sin da ora. Infatti le due società sono già al lavoro per trovare rinforzi che migliorino la rosa per la prossima stagione. Così un obiettivo comune tra i due club potrebbe essere il difensore del Real Madrid, Eder Militao. Acquistato due anni fa dal Porto per 50 milioni, il centrale brasiliano non sta vivendo una delle sue migliori stagioni in Spagna.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan e Inter, è derby per il terzino destro | Minaccia Premier!

Infatti fino ad ora in questa stagione ha collezionato solamente 11 presenze, segnando anche un gol in Copa Del Rey. Di certo alcuni infortuni gli hanno fatto saltare diverse partite, circa 11, ma al momento la sua posizione nei ‘Blancos’ sembrerebbe non essere così salda. Così sulle sue tracce ci sarebbero sia l’Inter che il Milan, pronte a migliorare il loro reparto difensivo. Il Real Madrid però in cambio di Militao potrebbe chiedere ai nerazzurri Milan Skriniar, difensore che osserva da tempo. Mentre per quanto riguarda il Milan potrebbe puntare al ritorno di Theo Hernandez, uno dei rimpianti del club spagnolo. Dunque l’estate potrebbe accendersi attorno alla sfida tra le milanesi per Militao, ma attenzione agli scambi.