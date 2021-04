La Juventus cerca di piazzare Paulo Dybala in sede di calciomercato in vista dell’estate: occhio al possibile scambio con l’Inter

La Juventus riflette ampiamente sul futuro della propria rosa. I bianconeri rischiano ancora non poco di non accedere alla prossima edizione della Champions League. Le ultime due vittorie contro Napoli, nel tanto atteso recupero, e Genoa, aumentano senza dubbio la fiducia. Ma il prossimo scontro sarà con l’Atalanta e non sono più ammessi passi falsi. Dopo anni di dominio in Italia, nove per la precisione, sembra non ci siano dubbi sul trionfo dell’Inter in tema scudetto. La società, quindi, riflette sul futuro di molte pedine e tra quelle più in bilico c’è certamente Paulo Dybala. Nel frattempo, pare prendere piede una clamorosa ipotesi di scambio tra nerazzurri e piemontesi in sede di calciomercato, con l’argentino coinvolto. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti: clamoroso scambio con l’Inter

Paulo Dybala ha vissuto, fino ad ora, una stagione alquanto travagliata. L’argentino ha accumulato poche presenze, fermato dai molteplici infortuni, e pare non essere più centrale nel progetto tecnico della Juventus. I bianconeri, infatti, vorrebbero piazzarlo sul mercato durante la prossima estate, considerando che il suo contratto scade a giugno 2022 e incombe il pericolo di una perdita a parametro zero.

La ‘Vecchia Signora’, inoltre, starebbe riscontrando non poche difficoltà nelle trattative per il rinnovo. Simile il discorso per quanto riguarda Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter anche lui in scadenza nel 2022. Per questo motivo, le due società potrebbero tentare un clamoroso scambio tra i giocatori in questione.

Il croato è valutato dai milanesi intorno ai 45 milioni di euro, mentre l’ex Palermo massimo 55. È bene ribadire, però, che siamo nel campo delle suggestioni, considerando il valore enorme rappresentato dal regista nell’undici di Conte. Paratici ed Agnelli, poi, preferirebbero cedere senza dubbio la seconda punta all’estero e non ad una diretta concorrente. Vedremo se Juve e Inter decideranno di approfondire il discorso nei prossimi mesi.