La Juventus continua a monitorare la situazione legata al futuro di Romagnoli: possibile un super scambio con il Milan tra difensori

Si prospetta un finale ad alta intensità per la Juventus. Gli uomini di Pirlo dovranno vincere tutte le partite da qui al termine del campionato di Serie A. Mancano sette giornate e non sono più ammessi passi falsi. I bianconeri, infatti, rischiano ancora di non accedere alla prossima edizione della Champions League: un fallimento che il club non può permettersi. Situazione altrettanto in bilico anche per il Milan, nonostante la vittoria di oggi contro il Genoa. I rossoneri non possono certo dirsi tranquilli sempre in ottica massima competizione europea. Entrambe le società, inoltre, non perdono di vista temi legati al calciomercato e potrebbero mettersi d’accordo per realizzare uno scambio molto rilevante. Il tutto pare dipendere, però, da un fattore: vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, contatti in giornata | Sfida per il bomber!

Calciomercato Juventus, scambio alla pari con il Milan per Romagnoli: ‘decide’ Bernardeschi

La Juventus potrebbe mettere in atto un cambiamento profondo nella propria rosa. Molti giocatori è possibile dicano addio a causa di diverse prestazioni non all’altezza. Tra gli elementi più in bilico c’è senza dubbio Federico Bernardeschi. L’esterno non ha mai pienamente convinto dal suo arrivo a Torino non pochi anni fa. Per questo motivo, non è mai diventato un titolare a tutti gli effetti, accumulando soltanto spezzoni di partita in modo sempre meno costante. La società starebbe cercando di mettere in atto una sua cessione, visto anche il contratto in scadenza a giugno 2022.

Se l’italiano non dovesse prendere in considerazione l’ipotesi addio, la ‘Vecchia Signora’ e il Milan potrebbero tentare di mettersi d’accordo per un clamoroso scambio tra difensori in ottica plusvalenze. I calciatori in questione sarebbero i centrali Merih Demiral e Alessio Romagnoli. La scadenza di contratto del rossonero coincide con quella dell’ex Fiorentina e per ora di rinnovo non se ne parla.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter e Milan, difensore dal Real Madrid | Scambio tra top player

Il termine dell’accordo del turco, invece, è previsto per giugno 2024. Si tratterebbe eventualmente di un affare alla pari, sui 40-45 milioni di euro, con annessi bonus. Vedremo se Juventus e Milan decideranno di approfondire questa ipotesi, in attesa di scoprire la decisione di Bernardeschi.