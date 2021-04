La Juventus programma il mercato e pensa ad alcune trattative: l’ultima idea arriva dalla Premier con uno scambio che riporterebbe in Inghilterra il centrocampista Ramsey

La Juventus si appresta a vivere un finale di stagione ad alta tensione. I bianconeri devono conquistare un posto nella prossima Champions League, ma a prescindere dall’esito del campo la dirigenza si appresta a dar vita ad una mini rivoluzione. Le risorse non abbandonano, ma scambi e giocatori a parametro zero offrono diverse opportunità di lavoro. In quest’ottica è da leggere un’ultima suggestione che coinvolge anche un club di Premier.

Calciomercato Juventus, scambio alla pari in Premier

La Juventus sta pensando ad uno scambio alla pari con il Tottenham: i bianconeri possono cedere il cartellino di Aaron Ramsey per avere Erik Lamela. Per il gallese, classe 1990, sarebbe un ritorno in Inghilterra dopo una stagione da due gol e cinque assist in 20 presenze. Contratto in scadenza nel 2023, ma voglia di rimettersi in gioco nell’undici di Mourinho. Stesso obiettivo di Lamela, che ha conosciuto la Serie A con la maglia della Roma e potrebbe ritrovarla in bianconero.

L’argentino non è più al centro del progetto ‘Spurs’ dopo una stagione con appena un gol a referto. Contratto in scadenza nel 2022 e valore di mercato attestato sui 25-28 milioni, lo stesso di Ramsey. Lo scambio garantirebbe una plusvalenza ad entrambi i club, mettendo tutti d’accordo, almeno sulla carta.