L’Inter monitora la situazione legata al futuro di David de Gea in sede di calciomercato: sfida con il Tottenham per il portiere

Primo stop per l’Inter nel girone di ritorno. Il club nerazzurro, dopo undici vittorie consecutive, si è dovuto arrendere al pareggio nello scontro diretto con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. I milanesi sono ancora primi in classifica a quota 75 punti dopo 31 giornate di campionato, a +9 dai cugini del Milan secondi. Non sembra, perciò, in discussione la vittoria dello scudetto, principale obiettivo degli uomini di Conte. Mancano pochi turni alla fine dei giochi e la squadra pare non avere rivali all’altezza. Protagonista in negativo del match di ieri è stato senza dubbio Samir Handanovic, a causa di una papera che ha regalato il vantaggio agli azzurri. La società, perciò, riflette in sede di calciomercato a proposito di quel ruolo e ci sarebbero importanti novità in questo senso.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, svolta per il club di Premier | Rispunta Allegri

Calciomercato Inter, sogno de Gea: duello con la Premier

L’Inter è la grande protagonista di questa stagione di Serie A. Lo scudetto è ormai ad un passo e la squadra ha acquisito nel corso delle partite una forte consapevolezza dei propri importantissimi mezzi. Sarà molto complicato, infatti, per Marotta migliorare ulteriormente la rosa ora a disposizione. Ma un intervento rilevante potrebbe riguardare la porta. Handanovic si è reso protagonista di un’altra papera ieri contro il Napoli e il suo futuro a Milano comincia a scricchiolare. La società insegue un sogno in sede di calciomercato a questo proposito.

Stando a quanto riferisce il sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, nella lista dei desideri dei lombardi ci sarebbe il nome di David de Gea. Il portiere del Manchester United lascerà quasi sicuramente in estate i ‘Red Devils’, che non sarebbero più intenzionati a puntare su di lui dopo diverse prestazioni negative. L’estremo difensore è possibile dica addio per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, via Pirlo | Agnelli ci pensa: può tornare!

Se Marotta e Suning decideranno di tentare l’assalto al calciatore, però, dovranno fare i conti con la concorrenza del Tottenham. Gli inglesi hanno ufficialmente esonerato Mourinho, estimatore del classe ’90. Ma una delle prossime mosse della dirigenza potrebbe essere comunque l’acquisto del 30enne, con Lloris nel mirino di Solskjaer. L’ex Atletico Madrid vedrebbe di buon occhio entrambe le opzioni e preferirebbe trovare la nuova destinazione all’inizio della prossima finestra di trasferimenti, per iniziare da subito la pre-season e cominciare il nuovo percorso con le giuste garanzie. Situazione in divenire, con l’Inter presente nella corsa a de Gea.