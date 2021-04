In Premier League è pronto l’addio ad un esterno: il suo erede potrebbe essere pescato nell’Inter di Antonio Conte

Inter che continua la propria corsa verso lo scudetto, anche se nell’ultima partita di campionato contro il Napoli hanno subito un leggero stop fermandosi sull’1-1. Il primo posto però sembrerebbe non essere così in pericolo, ma nel frattempo la società interista è già al lavoro per la prossima stagione, cercando importanti rinforzi che possano aiutare la squadra di Conte. Importante però sarà anche riuscire a resistere agli assalti dei top club europei, che ovviamente dopo aver assistito alla stagione dei nerazzurri, iniziano a mettere il mirino su alcuni protagonisti in campo.

Infatti dalla Premier League un club sembrerebbe aver messo gli occhi su un top player dell’Inter per sostituire un calciatore in partenza. Intreccio con la Juventus e possibile assalto in estate.

Calciomercato Inter, Bellerin in uscita dall’Arsenal: l’erede potrebbe essere Hakimi

Il calciomercato inizia sin da ora a prendere forma. I club iniziano a valutare quale potrebbero essere i colpi da effettuare in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, in uscita dall’Arsenal ci sarebbe Hector Bellerin, esterno finito nel mirino della Juventus, ma che intererebbe anche all’Inter. Altri top club come il Barcellona sono sulle tracce dello spagnolo, così i ‘Gunners’ si preparano a cercare un suo erede sul mercato.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.com’, il club inglese avrebbe puntato il mirino tra le fila dell’Inter per trovare l’erede di Bellerin, guardando con interesse ad Achraf Hakimi. L’esterno arrivato dal Real Madrid in questa stagione ha collezionato 38 presenze, mettendo a segno 6 gol e 7 assist, diventando un giocatore fondamentale per Antonio Conte. Gli inglesi però in estate potrebbero tentare l’assalto, ma non sarà semplice strappare il calciatore marocchino all’Inter.