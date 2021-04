L’Inter si prepara ad un’occasione di mercato dalla Roma ed è pronto ad offrire una contropartita

L’Inter potrebbe rinforzare le fasce in vista della prossima stagione. Nonostante l’ottimo lavoro dei ragazzi di Conte servirà qualche rinforzo per essere competitivi in Europa. La società, ancora alle prese con problemi societari, cercherà di portare a termine delle operazioni economiche ma funzionali al progetto. In chiave mercato potrebbe aprirsi uno scenario con la Roma con due giocatori in ballo.

L’Inter potrebbe cogliere un’occasione di mercato: si tratta di Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al Psg, ma di proprietà della Roma. Il terzino della Nazionale con tutta probabilità non verrà riscattato dal club parigino, visto il prezzo fissato dai giallorossi a 9 milioni di euro. Florenzi tornerà nella Capitale a fine stagione ma, non rientrando nei piani della società, con tutta probabilità il suo ritorno sarà solo di passaggio e i nerazzurri lo hanno già messo nel mirino da diverse settimane.

Calciomercato Inter, idea di scambio con la Roma: Joao Mario porta Florenzi

l’Inter potrebbe puntare su Florenzi che può giocare su entrambe le fasce e risulterebbe molto prezioso per gli schemi tattici di Antonio Conte. La società nerazzurra sta pensando di inserire Joao Mario nella trattativa per convincere la Roma. Il trequartista portoghese tornerà a fine stagione dal prestito allo Sporting CP che spera di acquistarlo a titolo definitivo ma deve fare i conti con due ostacoli sostanziali.

Il primo è l’ingaggio, in quanto Joao Mario percepisce 3 milioni all’anno, il secondo è il prezzo del cartellino richiesto dall’Inter, ben 10 milioni di euro. La trattativa con la Roma potrebbe andare a buon fine, considerando il valore economico simile dei due calciatori. Florenzi percepisce 5 milioni l’anno e il prezzo fissato dai giallorossi è pressoché identico a quello fissato dall’Inter per Joao Mario. Uno scambio che, alla luce delle condizioni favorevoli, potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.