Pirlo potrebbe lasciare la Juventus. Il presidente pensa al grande ritorno in panchina, ma ecco due importanti alternative

Dopo nove scudetti consecutivi, per la Juventus si è presentata una stagione del tutto anomala. Andrea Pirlo paga forse la sua inesperienza, o probabilmente una flessione sarebbe avvenuta in ogni caso dopo anni al top in Italia per il club bianconero. Sta di fatto che gli obiettivi della ‘vecchia signora’ durante il corso della stagione si sono notevolmente ridimensionati ed ora, e ancora di più dopo la sconfitta con l’Atalanta, la priorità è rientrare tra le prime quattro in classifica, con il Napoli che preme dalle retrovie. Il futuro della panchina resta pertanto un’incognita, ma l’ex centrocampista bianconero potrebbe lasciare il posto a qualche nome di più esperienza. Secondo la Gazzetta dello Sport, un’ipotesi logica sarebbe quella di un ritorno di Massimiliano Allegri.

Juventus, Allegri e le alternative: i nomi per il dopo Pirlo

Il tecnico, nell’incontro amichevole alla vigilia di Pasqua con il presidente Andrea Agnelli, avrebbe detto la sua in merito ai difetti della squadra bianconera e su come correggerli. Una chiacchierata tra vecchi amici che hanno un passato in comune, ma forse anche qualcosa di più. Il patron juventino dovrà decidere se richiamarlo e bisognerebbe capire, eventualmente, che risposta darà lo stesso Allegri, in rapporti non eccellenti con Pavel Nedved e Fabio Paratici. Se non il grande ex, però, per la Juve le alternative sarebbero, restando sulla linea dell’esperienza, nomi di prestigio del calcio italiano come Luciano Spalletti e Roberto Mancini.

Questi ultimi rappresenterebbero scelte molto differenti, sul piano tecnico-tattico, rispetto ad Allegri, ma sarebbero nomi in linea con il profilo che starebbe cercando la società per l’eventuale dopo Pirlo: un allenatore di nome ed esperienza per avviare un nuovo ciclo vincente.