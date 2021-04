Tiene banco in casa Milan la questione legata al rinnovo di Hakan Calhanoglu in sede di calciomercato: pare sia stato offerto al Barcellona

Secondo successo consecutivo per il Milan in Serie A. I rossoneri, dopo aver conquistato la vittoria a fatica contro il Parma in trasferta, hanno portato a casa i tre punti contro il Genoa. Anche in questa occasione, gli uomini di Pioli hanno sofferto non poco l’avversario, riuscendo a superare l’ostacolo solo grazie ad un autogol di Gianluca Scamacca. Prosegue, quindi, la rincorsa alla Champions League, con il quinto posto occupato dal Napoli distante ben 6 punti. L’obiettivo principale è, perciò, più che raggiungibile a poche giornate dalla fine dei giochi e la società riflette sul futuro della rosa in sede di calciomercato. In particolare, tiene ancora banco la questione legata al rinnovo di Hakan Calhanoglu e non arrivano buone notizie in questo senso. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, Raiola ‘porta’ Calhanoglu in Spagna

Stagione, fino a questo momento, positiva per il Milan. La squadra è uscita dall’Europa League agli ottavi di finale e vede perso quasi definitivamente lo scudetto, ma il ritorno nella massima competizione europea è più che alla portata a poche giornate dal termine del campionato. Non dovrebbe avere grosse difficoltà, quindi, la squadra di Pioli a raggiungere l’obiettivo numero uno dell’annata. La società, perciò, pensa anche al calciomercato in vista del probabile nuovo impegno, anche per quanto riguarda il tema rinnovi.

In particolare, tiene banco nei rossoneri quello legato a Hakan Calhanoglu. Il turco è in scadenza di contratto a giugno 2021 e il nuovo accordo tarda ad arrivare. L’agente del calciatore Raiola, stando a quanto riporta il sito ‘Donbalon.com’, starebbe pensando di proporre il suo assistito ad una grande squadra spagnola.

Il famoso procuratore, infatti, pare voglia approfittare della buona età del trequartista (27 anni) e della sua importante esperienza nel calcio d’elite, al fine di rendere possibile un ulteriore salto nella sua carriera. In questa stagione, tra l’altro, si è reso protagonista di 7 gol e 12 assist nelle varie competizioni. Il club in questione sarebbe il Barcellona di koeman. Situazione in divenire, vedremo se i blaugrana decideranno di affondare il colpo. Il Milan, invece, dovrà accelerare le pratiche per il prolungamento.