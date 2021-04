Dopo l’ennesimo risultato che non soddisfa la società è arrivato l’esonero. È caccia al sostituto, spunta anche Allegri

Dopo settimane complicate e ricche di risultati negativi, arriva una svolta in casa Tottenham. Quest’oggi infatti la società ha deciso di esonerare il tecnico Jose Mourinho e tutto il suo staff tecnico. Ecco il comunicato: “Il Club può annunciare che Jose Mourinho e il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro incarichi”.

Nella scelta del club, pesa sicuramente il settimo posto in classifica in Premier League e i soli due punti conquistati nelle ultime tre gare. Decisiva sicuramente anche l’eliminazione arrivata gli ottavi di Europa League contro la Dinamo Zagrabia, che è riuscita in maniera sorprendente a ribaltare la sconfitta per 2-0 rimediata all’andata imponendosi per 3-0 al ritorno.

Calciomercato, idea Allegri per il Tottenham: con lui anche Emre Can e Pjanic

Dopo il ribaltone delle ultime ore, il Tottenham ha iniziato a lavorare per programmare il futuro e in particolare ora deve trovare il tecnico adatto per ripartire nella prossima annata. Tra i papabili potrebbe esserci anche Massimiliano Allegri, che non ha ancora trovato squadra a due anni di distanza dall’addio alla Juventus.

In caso di arrivo del tecnico italiano, potrebbe esserci anche l’acquisto di alcuni giocatori che sono stati allenati da lui in passato. Per questo potrebbe esserci anche l’ipotesi Miralem Pjanic, che non vive un grande momento con il Barcellona, e Emre Can, che è stato un calciatore importante a centrocampo nell’ultimo anno di Allegri alla Juventus.

Il tecnico ex Milan valuta comunque tante proposte per la prossima estate e a questo punto tutto può succedere.