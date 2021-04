La Superlega è argomento caldissimo nelle ultime ore e domina assolutamente l’attenzione mediatica. Negli ultimi minuti sono arrivate le parole di Ceferin e Gravina a riguardo

Il passo avanti di molti dei massimi club europei nella creazione della Superlega ha aperto lo scontro con la UEFA. la sensazione è che si sia all’alba di una profonda battaglia legale che avrà luogo anche nei prossimi mesi. Dopo il Comitato esecutivo di Montreaux in cui è stato reso noto il nuovo format della Champions League a partire dal 2024, Aleksander Ceferin è tornato a parlare della Superlega: “I giocatori che sono impegnati nella Superlega non potranno giocare i Mondiali e gli Europei. Questi sono club mossi da avidità”. Parole chiare che lasciano intendere il fastidio UEFA nelle ultime ore.

Inevitabilmente si è esposto sull’argomento anche Gabriele Gravina: “Il calcio è dei tifosi. L’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta UEFA sulla Champions. Per questo motivo, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per tutto il calcio europeo. L’adesione a questo progetto pone gli stessi club fuori dal contesto riconosciuto dalla FIFA”.