Spaccatura prevedibile quella causata dalla nascita della Superlega che, coinvolge in primo piano, Juventus, Inter e Milan tra le fondatrici del progetto: c’è la richiesta per escludere le big

Una reazione forte, quella di alcune società di Serie A alla notizia della nascita della Superlega. Juventus, Inter e Milan, tra i fondatori del progetto, rischiano quindi l’esclusione da ogni competizione italiana. Ad avanzare al proposta, stando a quanto riporta ‘Repubblica’ sarebbero tre società di A: Atalanta, Hellas Verona e Cagliari. Si preannunciano dunque battaglie legali e contrasti nelle prossime settimane: le tre big non intendono allontanarsi dalla Serie A nonostante la nascita della Superlega che, senza di loro, perderebbe buona parte del suo valore.

Superlega, causa miliardaria ed esclusione dalla Serie A

Sono durissimi i toni per annunciare la messa al bando dei club scissionisti attraverso un comunicato congiunto delle istituzioni del calcio: “Progetto cinico”, viene definito quello che sta nascendo in queste ore e che rischia di allontanare Juventus, Milan ed Inter dall calcio italiano. Sarà utilizzato, si legge, “ogni misura di tutela giudiziaria per difendere il principio delle competizioni aperte e basate sul merito sportivo”: all’orizzonte una causa da 50-60 miliardi di euro.

Si prevede una stagione di battaglie legali e ricorsi . “Ci siamo uniti in questo momento critico affinché la competizione europea si trasformi, dando allo sport che amiamo basi che siano sostenibili per il futuro, aumentando sostanzialmente la solidarietà e dando a tifosi e giocatori dilettanti un sogno e partite di massima qualità per alimentare la passione per il calcio”, le parole del presidente della Juventus Andrea Agnelli con i bianconeri che puntano a rimanere in Serie A fino alla nascita effettiva della Superlega.

Uno scenario che dunque può portare sorprese continue in vista del futuro: la Superlega sta per nascere e la Serie A può registrare scontri e spaccature difficili da sanare.