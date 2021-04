Dopo l’annuncio del Uefa di ieri pomeriggio, è arrivato anche il comunicato ufficiale che sancisce la nascita della SuperLega, composta da 12 top club al momento, ma che intende allargarsi a 15

Quando è arrivato l’annuncio ufficiale della creazione della SuperLega qualcuno già dormiva, ma nell’aria, questa voglia di rivoluzione, si sentiva già dal pomeriggio quando il Uefa, assieme alle federazioni nazionali, avevano ammonito pubblicato tutte le squadre che avrebbero potuto prendere a quel progetto collaterale che, ora, non è più solo un’idea, ma è diventato realtà.

SuperLega, dettagli e comunicato della rivoluzione del calcio dei top club

“AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità di Club Fondatori”, questo si legge nel comunicato presentato dai 12 top club che costituiscono l’ossatura della nuova SuperLega, in contrapposizione, appunto, all’Uefa. Per completare il quadro delle società fondatrice, ne mancherebbero tre, per un totale di 15 squadre.

L’idea, che potrebbe concretizzarsi già a partire da agosto 2021, è quella di creare un campionato a venti club, cinque su invito ma che verranno scelte in base ai meriti sportivi, che dovrebbero giocare un ulteriore campionato rispetto a quelli Uefa. Le squadre si dovrebbero dividere in due gironi, con le prime quattro che accederanno ai quarti. Ognuna giocherà almeno 18 gare, da disputare nei turni infrasettimanali, quindi con la possibilità di essere protagonisti anche nelle varie leghe nazionali.

A guidare questa rivoluzione del calcio d’elité, sarà il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, mentre ad Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, toccherebbe il compito di vice. Lui che si è dimesso dalla carica di presidente dell’ECA (European Club Association).