Superlega, UFFICIALE la mossa di Zhang | Dimissioni dall'ECA

Superlega, nuova mossa di Steven Zhang che segue quella di Andrea Agnelli nelle scorse ore. Il presidente dell’Inter si è dimesso, infatti, dall’ECA: le ultime novità

La Superlega ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio. Arriva una notizia, derivante proprio dalla creazione del nuovo campionato d’elite, che va nuovamente nella direzione intrapresa e ufficializzata da Juventus, Milan e Inter nelle ultime ore.

E’ ufficiale, infatti, la decisione di Steven Zhang di dimettersi dall’ECA. Il presidente dell’Inter, proprio per i motivo legati alla Superlega, si è dimesso dall’Executive board dell’ECA in cui era entrato nel settembre 2019. Una decisione che quindi prosegue la linea tracciata dai massimi club europei e seguita, tra le altre, proprio dall’Inter e in Italia da Milan e Juventus. La decisione di dimettersi dall’ECA è la medesima di Andrea Agnelli, arrivata nelle ore scorse ore. Come è ormai noto da ieri sera l’idea è quella di fondare il nuovo campionato d’elite, attualmente a 12 squadre, ma che potrebbe presto allargarsi a 20. I ricavi sarebbero molto più alti per i suddetti club, ma le polemiche sono accesissime: vedremo come proseguirà la vicenda nelle prossime settimane e nell’immediato futuro.