Le parole del presidente del Barcellona Joan Laporta sulla questione Superlega: decideranno i soci con una votazione

Dall’Inghilterra arrivano notizie sulla Superlega: i club inglesi starebbero rifiutando di partecipare, tirandosi indietro dopo aver detto di sì. E’ il caso del Chelsea, e probabilmente anche di Manchester United e City. E anche una squadra spagnola potrebbe non entrare a far parte della nuova competizione. Si tratta del Barcellona, lo ha spiegato il presidente Joan Laporta: “Se il Barcellona entrerà nella Superlega, lo stabiliranno i soci con una votazione. La decisione spetta a loro, è il loro club“. Insomma, in caso di votazione negativa, il Barça potrebbe non entrare a far parte del progetto.