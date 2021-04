Calciomercato Inter, Guardiola vuole Lukaku | Maxi scambio

L’Inter pensa al finale di stagione, ma attenzione alle prospettive che potrebbero realizzarsi in estate sul calciomercato. I nerazzurri subiscono l’assalto per Lukaku: la proposta di scambio

L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione che si preannuncia particolarmente importante per le ambizioni della Beneamata. I nerazzurri, dopo il pareggio contro il Napoli, vogliono dare immediata continuità di prestazioni contro lo Spezia e mettere in cascina altri tre punti essenziali per muovere la classifica e avvicinarsi allo scudetto. In attesa di avere ulteriori conferme sul campo, la dirigenza si muove e inizia a pianificare il calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per completare la rosa in vista della prossima stagione.

Poi a fine stagione, sarà tempo di calciomercato e proprio in quest’ottica la Beneamata dovrà contenere l’assalto ai suoi big migliori. Tra questi c’è certamente Romelu Lukaku, l’attaccante belga che sta trascinando l’Inter in questa stagione a suon di gol, assist e grandi prestazioni. Proprio per questo, le migliori squadre internazionali hanno messo gli occhi sul bomber dell’Inter e in particolare il Manchester City sembra avere tutta l’intenzione di portare il calciatore in Premier League: di seguito i dettagli.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, c’è anche il Napoli | Idea in casa Barcellona

Calciomercato Inter, Lukaku nel mirino di Guardiola: scambio due per uno

Pep Guardiola sembra, infatti, avere tutta l’intenzione di arrivare a un nuovo bomber sul calciomercato nei prossimi mesi e proprio il nome di Lukaku sembra piacere non poco ai Citizens. Per questo, il club inglese sembra pronto a mettere sul tavolo due calciatori importanti pur di arrivare al centravanti tanto desiderato. Stiamo parlando nello specifico di Gabriel Jesus e Mendy. L’attaccante brasiliano è nell’orbita dell’Inter ormai da diverse stagioni, mentre il laterale colmerebbe la falla nerazzurra sulla fascia sinistra, garantendo un profilo di fisicità e qualità. La loro valutazione complessiva si attesterebbe attorno ai 100 milioni di euro: vedremo se l’operazione decollerà a queste condizioni sul calciomercato.