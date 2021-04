Inter e Juventus sono sempre alla ricerca di colpi interessanti in vista della prossima stagione: sorpasso dal top club spagnolo

Non solo la nascita del nuovo formato della Superlega. Il calciomercato resta sempre molto vivo per Juventus e Inter, che sono alla ricerca di top player in vista della prossima stagione. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare così una beffa per le due big della Serie A per arrivare al centrocampista argentino dell’Udinese, Rodrigo De Paul, protagonista di una stagione da urlo.

Calciomercato Juventus e Inter, Atletico Madrid su De Paul

Sulle tracce del giocatore della Nazionale argentina ci sarebbe così l’allenatore suo connazionale, Diego Pablo Simeone, che potrebbe preparare l’assalto per rinforzare il centrocampo dell’Atletico Madrid. Come svelato da “Fichajes.net” il club spagnolo ha iniziato la sua pianificazione in vista della prossima stagione: uno degli obiettivi princiali sarebbe proprio l’ex Valencia, che tornerebbe questa volta da protagonista nel campionato spagnolo.

Una crescita esponenziale con lo stesso De Paul che ha collezionato in questa stagione in Serie A otto gol conditi da 7 assist vincenti complessivamente. Un exploit importante che ha attirato i top club d’Europa, tra cui anche le due big d’Italia come Inter e Juventus, che ci hanno provato già a partire dalla scorsa estate senza nulla di fatto.

Anche l’attuale allenatore del club friulano, Luca Gotti, ha esaltato le sue caratteristiche ponendo così il focus sul suo miglioramento a livello caratteriale e di leadership. Una rivoluzione totale nel suo modo di giocare, sempre più centrale, lavorando così tra centrocampo ed attacco con le sue incursioni micidiali con e senza palla. Il suo futuro è ormai lontano da Udine, luogo in cui è cambiato completamente incidendo con gol ed assist decisivi. Possibile sorpasso dalla Spagna con l’Atletico Madrid sempre molto interessato a lui.