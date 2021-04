Sarà l’estate più bollente degli ultimi anni tra la nascita della Superlega e i possibili colpi sul fronte calciomercato: interesse delle big della Serie A

Saranno settimane decisive per programmare la prossima stagione. Juventus, Inter e Napoli saranno le protagoniste della sessione estiva di calciomercato mettendo nel mirino giocatori interessanti. L’obiettivo resta quello di rinforzare le rispettive rose con profili interessanti andando così ad essere competitive anche in ottica Champions League. Ma non solo: la nascita della Superlega ha sconvolto l’intero movimento calcistico europeo con possibili risvolti importanti anche per quanto riguarda il calciomercato. Un’idea clamorosa che porterebbe anche a cambiamenti sostanziali per quanto riguarda i trasferimenti milionari delle big d’Europa e anche del campionato italiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu in Spagna | ‘Colpa’ di Raiola

Calciomercato Juventus e Inter, Junior Firpo nel mirino

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Barcellona potrebbe dire addio al terzino Junior Firpo, che è stato uno dei giocatori meno utilizzati di Koeman. L’ex giocatore del Betis ha una valutazione intorno ai 12 milioni di euro con la cifra che potrebbe abbassarsi ancora fino a 10 milioni, il prezzo minimo per la sua cessione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, clamoroso dall’Inghilterra | Esonerato Josè Mourinho!

Con l’allenatore olandese non ha trovato finora tanto spazio collezionando 16 partite in stagione: il suo futuro potrebbe essere così altrove per tornare a giocare con più continuità. Juventus, Napoli ed Inter proveranno a chiedere informazioni al club blaugrana, che metterà in atto una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione.

Juventus, Inter e Napoli seguiranno da vicino il futuro del terzino blaugrana, che è pronto a cambiare definitivamente per un nuovo progetto avvincente. Un’idea di calciomercato interessante e soprattutto a basso costo: con circa 10-12 milioni di euro Junior Firpo lascerebbe Barcellona volando anche in Serie A diventando un elemento di spicco delle possibili compagini italiane.