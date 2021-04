Calciomercato Juventus, obiettivo Kean | La 'carta' di Paratici

La Juventus vorrebbe mettere le mani sul giovane Moise Kean: la ‘carta’ del ds Fabio Paratici è Merih Demiral

La Juventus è alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione, a maggior ragione dopo l’istituzione della Superlega. Ad Andrea Pirlo manca un attaccante, visto che in caso di assenza di Cristiano Ronaldo o Morata, il reparto va in difficoltà. Questo potrebbe portare il ds Fabio Paratici a effettuare delle valutazioni su alcuni elementi, per inserirli come pedina di scambio nelle trattative. E’ il caso, per esempio di Merih Demiral, difensore centrale turco classe ’98.

Juventus, Demiral per arrivare a Kean

Uno degli attaccanti valutati da Paratici è il classe 2000 Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain dall’Everton. Il club parigino lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. Una cifra che non è ancora chiaro che verrà sborsata. Gli elementi offensivi del PSG sono molto forti e numerosi e se i Toffees vedranno il ritorno del loro attaccante, lo metterebbero sul mercato. La Juventus potrebbe dunque impostare uno scambio con Demiral, sempre sulla base di 30-35 milioni di euro. In modo tale da dare ad Ancelotti un difensore di buon livello e di vedere il ritorno del giovane a Torino.