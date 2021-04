Calciomercato Juventus, sfuma Zidane | Allegri al suo posto

La Juventus potrebbe perdere in un solo colpo Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri: ecco le ultime dalla Spagna

Il futuro di Zinedine Zidane non è ancora stato chiarito, nonostante la partecipazione del Real Madrid alla prossima Superlega. Il contratto del tecnico francese scadrà nel giugno 2022 e potrebbe lasciare i Blancos a fine stagione. Le aspirazioni di ‘Zizou‘ sono molto alte, una di queste è affermarsi anche al di fuori della Castiglia. E’ sempre stato il sogno di Andrea Agnelli affidare la panchina della Juventus a Zidane, ma i bianconeri non sono l’unica squadra interessata al tecnico, che potrebbe finire in Francia o al Bayern Monaco.

Juventus, Zidane via: occhio ad Allegri al Real

Secondo quanto riferito da ‘DiarioGol.com‘, Zinedine Zidane è uno dei principali candidati per approdare al Bayern Monaco. La rottura con Flick sembra definitiva, e in Baviera stanno cercando un nuovo allenatore di caratura internazionale. Il francese è la prima opzione, anche se c’è anche José Mourinho come possibile soluzione. Con l’approdo di Zidane al Bayern, si libererebbe la panchina dei Blancos. E a quel punto, Florentino Perez potrebbe puntare su Massimiliano Allegri, ancora in attesa di una sistemazione dopo i contatti con la Roma. La Juventus resta spettatrice interessata di un mosaico che dovrà comporsi nei prossimi mesi.