Il calciomercato entra nel vivo e si prospetta un derby tra Inter e Milan per Malinovskyi: l’Atalanta fissa il prezzo e valuta eventuali giocatori da inserire in uno scambio

Il calciomercato è alle porte e per le società di Serie A è tempo di pianificare le mosse da attuare in estate. Le risorse non abbondano, ma le opportunità di concludere buoni affari non mancano. Tra le squadre possibili protagoniste in estate è lecito aspettarsi Milan ed Inter: i due club puntano lo stesso giocatore e potrebbero dar vita ad un derby per accaparrarselo.

Calciomercato, derby tra Inter e Milan

Milan ed Inter hanno infatti messo nel mirino Ruslan Malinovskyi, trequartista classe 1993 di proprietà dell’Atalanta. L’ucraino sta vivendo una stagione da protagonista con la Dea: otto assist e quattro gol in 29 presenze in Serie A. Il giocatore ha però un contratto con l’Atalanta fino al 2024 ed un valore di mercato che s’aggira attorno ai 25 milioni di Euro.

La cifra non spaventa le milanesi, pronte ad entrare in trattativa. I nerazzurri pensano alla strategia, mentre il Milan avrebbe già in mente la mossa: Maldini è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Hauge (valutazione sui 12 milioni), ma l’Atalanta avrebbe altre idee. Mister Gasperini, per cedere Malinovskyi, chiede Rafael Leao, con il portoghese valutato circa 30 milioni. Affare da definire, ma ci sono i margini per trattare.