Il Milan è a caccia di un attaccante e nel mirino c’è un ex bomber della Juventus: concorrenza alta, ma i rossoneri possono offrire uno scambio alla pari

Il calciomercato è ormai alle porte e le società europee pianificano già le possibili mosse da attuare in estate. Le risorse non abbondano, ma le opportunità non mancano e a fare la differenza potrebbero essere le tempistiche o alcuni scambi convenienti. Tra le protagoniste è lecito attendersi il Milan, pronto a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, interesse per l’ex Juventus

Il Milan vuole confermarsi ad alti livelli e il possibile ritorno in Champions League infiamma i sogni di mercato. Tra le priorità rossonere c’è l’arrivo di una punta che possa affiancare Zlatan Ibrahimovic, ormai prossimo al rinnovo. L’idea è trovare un bomber giovane, ma già pronto ai palcoscenici importanti e che magari conosca anche la Serie A. L’identikit porta a parlare di Moise Kean, attaccante del PSG, ma di proprietà dell’Everton.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Demiral | Attaccante dalla Premier

Il talento di Kean è fuori discussione, tanto che arrivare al suo cartellino non sarà semplice. L’attaccante ha un contratto con l’Everton sino al 2024 e gli inglesi chiedono non meno di 40-50 milioni per il suo cartellino. Inoltre il Milan deve battere la concorrenza della Juventus – che rivorrebbe il giocatore – e soprattutto del PSG, che punta a rinnovare il prestito almeno per un’altra stagione.

Calciomercato Milan, scambio alla pari per Kean

C’è però una cosa che accomuna i tre club: nessuno è disposto a spendere i 40 milioni richiesti dall’Everton per Kean, giocatore da 18 gol stagionali con il PSG. Il Milan ha però un vantaggio sui parigini e anche sulla Juventus, ovvero potrebbe tentare di convincere gli inglesi con la via dello scambio. Il Milan è pronto a mettere sul piatto uno scambio alla pari con Rafael Leao, classe 1999 e con un contratto sino al 2024.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco | Doppio scambio in Serie A

Si tratterebbe di uno scambio alla pari sui 35-40 milioni: l’Everton potrebbe valutare l’offerta in quanto da sempre alla ricerca di profili giovani e di prospettiva. L’idea è per il momento solo tale, ma nelle prossime settimane si capirà se si svilupperanno i margini di una vera e propria trattativa.