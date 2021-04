Il Milan continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di assoluto valore: idea vice Ibrahimovic, scambio in Serie A



Il Milan continua a collezionare punti importanti in classifica di Serie A per centrare così la qualificazione alla prossima Champons League. La società rossonera è sempre alla ricerca di una valida alternativa al campione svedese, Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe firmare nei prossimi giorni il prolungamento contrattuale. Tanti i nomi sull’agente di Paolo Maldini, ma ci sarebbe un giovane profilo davvero interessante.

Calciomercato Milan, Scamacca per l’attacco rossonero

La società rossonera avrebbe così messo nel mirino il giovane attaccante di proprietà del Sassuolo ed attualmente in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca, protagonista anche con la maglia dell’Under 21 italiana. A gennaio sarebbe stato vicinissimo anche al trasferimento alla Juventus, che era sempre alla ricerca di un attaccante capace di dialogare con la squadra. La sua stagione non è stata entusiasmante, ma finora ha collezionato complessivamente in stagione nove gol e due assist vincenti.

Il Sassuolo potrebbe chiedere al Milan due giovani calciatori in rampa di lancio: da una parte c’è Tommaso Pobega, che si è imposto in Serie A con la maglia dello Spezia dopo il prestito al Pordenone; dall’altra il talentuoso giocatore norvegese, classe 1999, Jens Petter Hauge, voglioso di giocare con più continuità dopo l’apprendistato importante sotto la gestione di Stefano Pioli. Due giocatori nell’orbito del club emiliano, che ha dimostrato nel corso degli anni di saper valorizzare giovani interessanti.

Il futuro di Scamacca potrebbe essere a Milano con il club rossonero sempre alla ricerca di valide alternative a Zlatan Ibrahimovic. Lo stesso giocatore romano ha aperto ad un’esperienza insieme ad un campione del calibro dello svedese: nelle prossime settimane la società rossonera potrebbe pianificare con maggiore cura la prossima stagione con l’assalto definitivo al giovane attaccante italiano.