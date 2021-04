Superlega, caos Juventus | Smentita sulle dimissioni di Agnelli

La voce delle dimissioni di Andrea Agnelli è stata prontamente smentita dalla Juventus: caos per la questione Superlega

Sta succedendo di tutto in questi momenti nel mondo del calcio europeo. Alcuni club inglesi starebbero uscendo dalla Superlega, con i club intenzionati a convocare un’assemblea per valutare il da farsi. E’ rimbalzata anche la voce dall’Inghilterra delle dimissioni di Andrea Agnelli da presidente della Juventus. Una voce prontamente smentita dal club bianconero. Da valutare cosa succederà con il Chelsea, che pare abbia già presentato la documentazione per dire addio alla Superlega insieme ad altri club inglesi. E col Barcellona, viste le parole di Joan Laporta sulla decisione che dovranno prendere i soci. Nel frattempo, però, la Juve ha tenuto a precisare che Agnelli resta al comando del club.