Il Milan è già focalizzato sulla prossima sessione di calciomercato. Il club di via Aldo Rossi può dire addio ad un suo pilastro, spingendo per lo scambio con il top club: Juventus, da tempo alla finestra, a rischio beffa

Il Milan, in attesa dalla delicata sfida contro il Sassuolo, pensa al calciomercato, con l’estate che può regalare diverse sorprese alla rosa allenata da Stefano Pioli. In tal senso, uno dei pilastri della rosa milanista, sembrerebbe sempre più orientato a salutare Milanello. Si tratta di Alessio Romagnoli, capitano rossonero in scadenza nel 2022 lontano dal rinnovo con la società meneghina: da questo punto di vista, può prendere corpo lo scambio che porterebbe alla beffa della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Superlega, anche il Milan è fuori | Comunicato UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, interesse per l’ex Juventus | Scambio alla pari

Calciomercato Milan, addio Romagnoli: scambio ‘spagnolo’

C’è la fila per Alessio Romagnoli. Secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, il difensore del Milan sarebbe in procinto di salutare il club rossonero per tentare la fortuna altrove. Con la scadenza contrattuale ferma al 2022, Romagnoli fa gola a diversi club: Juventus, PSG, Manchester United, Tottenham e Barcellona. Proprio i catalani potrebbero rappresentare la chiave giusta per la cessione del capitano milanista, tra i preferiti di Paratici per rinforzare la difesa di Pirlo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso, il Milan spingerebbe per la soluzione spagnola, evitando di rinforzare una diretta concorrente in Serie A e portando a Milanello una contropartita di valore. L’idea potrebbe dunque essere quella di mettere in piedi uno scambio con il Barcellona: Romagnoli alla corte di Koeman e Samuel Umtiti al Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo in attacco | Doppio scambio in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, derby Inter-Milan per Malinovskyi | Gasperini vuole un top

Il centrale francese, falcidiato dagli infortuni nell’ultima stagione e fermo a soli 13 presenze con il Barcellona (668′), cerca il rilancio ed il club rossonero potrebbe accoglierlo durante l’estate. Uno scambio per spiazzare, e beffare, la Juventus: Romagnoli al Barcellona una possibilità che può concretizzarsi.