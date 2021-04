Milan-Sassuolo ha aperto il mercoledì pomeriggio di questo turno infrasettimanale di Serie A. Tra gli osservati speciali dei rossoneri c’è il turco Muldur

Archiviata la questione Superlega, il Milan si è rituffato anima e corpo sul campionato dove incontra il Sassuolo a San Siro per proseguire la corsa Champions che vede al momento la truppa di Pioli in buona posizione alle spalle solamente dell’Inter. A fine stagione sarà poi tempo di rituffarsi con tutte le forze sul calciomercato che potrebbe portare diverse novità nell’organico a disposizione dell’ex allenatore di Fiorentina e Inter. Tra gli obiettivi di mercato del Milan resta aperta la questione terzini: a sinistra si cerca un vice Theo Hernandez, mentre a destra si punta ad un’alternativa a Calabria considerando anche la grande incertezza che vige intorno alla permanenza in rosa di Dalot. Il portoghese è in prestito dal Manchester United, e potrebbe anche tornare alla base.

Calciomercato Milan, sguardo al Sassuolo: idea Muldur per la fascia

Caccia aperta ad un nuovo terzino destro per il Milan, che ha un osservato speciale proprio nella sfida odierna contro il Sassuolo. Tra le fila dei neroverdi spicca infatti Mert Muldur, esterno basso di grande spinta e qualità, cresciuto moltissimo alla corte di De Zerbi, e capace di migliorare sotto tutti i punti di vista del gioco. Il classe 1999 ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto per ciò che concerne la fase difensiva, ma resta un ottimo prospetto tale ad poter attirare l’interesse di un club come il Milan ormai settato sulla ricerca di giovani promettenti.

Il valore di mercato di Muldur al momento si aggira sui 10 milioni di euro, e la presenza in rosa del connazionale e compagno di squadra Hakan Calhanoglu (ancora a caccia del rinnovo) potrebbe rappresentare anche una spinta ulteriore per provare a portare a compimento l’affare.