Decisione ufficiale dell’Inter, che lascia la nuova Superlega: la società rende noto l’abbandono del progetto tramite un comunicato

Marotta lo aveva anticipato nelle sorse ore, ma ora è arrivata l’ufficialità. L’Inter prende le distanze dal progetto Superlega e decide di abbandonare il progetto. La manifestazione ha generato un vero e proprio terremoto ed è stata, inoltre, sospesa per via dei numerosi pare contrari, che hanno spinto più di un club fondatore e ritirarsi. Di seguito il comunicato della società targata Suning: “Internazionale Milano conferma che il club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e e l’inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l’industria del calcio non cambierà mai”.