Juventus-Parma, Pirlo preferisce Dybala | Le scelte dei due allenatori

Dopo il caos SuperLega, la Juventus ci proverà sul campo a spegnere le polemiche. Contro il Parma, Pirlo sceglie Dybala

Con la partita di ieri tra Verona e Fiorentina, vinta dai viola per 2-1, è iniziata ufficialmente la trentaduesima giornata di Serie A, messa un po’ in secondo piano dalle polemiche (e dalle varie dichiarazioni) sulla SuperLega, progetto ormai tramontato di 12 club europei, tra cui Juventus, Inter e Milan. E proprio i bianconeri, che domenica hanno perso lo scontro diretto per la Champions League contro l’Atalanta, proveranno a rispondere sul campo alle critiche ricevute in questi ultimi tre giorni, con il presidente Andrea Agnelli preso di mira dai tifosi, nella delicata gara contro il Parma di Roberto D’Aversa, penultimo in classifica e sempre più vicino al baratro della Serie B.

Intanto, sul rettangolo verde, il mister Andrea Pirlo ha scelto di puntare sull’argentino Paulo Dybala al posto di Alvaro Morata, al fianco del rientrante Cristiano Ronaldo, la cui assenza a Bergamo si è fatta sentire. Ecco le scelte dei due allenatori.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Dybala

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho