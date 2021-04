Il vantaggio nel primo tempo firmato da Calhanoglu viene vanificato dalla doppietta di Raspadori: Milan sempre più lontano dallo scudetto

La doppietta di Giacomo Raspadori, giovane punta centrale del Sassuolo, regala agli uomini di Roberto De Zerbi la vittoria a San Siro contro il Milan. Dopo le dichiarazioni di ieri, contro la SuperLega, in cui l’allenatore neroverde non voleva neanche presentarsi nel capoluogo lombardo, i suoi ribaltano il risultato e allontanano ancora di più gli undici di Stefano Pioli dalla vetta della classifica di Serie A, occupata dai cugini dell’Inter, oggi impegnati nel campo dello Spezia.

Il primo tempo non si era messo male per i rossoneri, che al trentesimo si erano portati avanti grazie al gol segnato da Hakan Calhanoglu su assist di Alexis Saelemaekers. La seconda frazione, però, ha dato ragione al Sassuolo che, come già detto, grazie alla doppietta del giovane classe 2000, cresciuto nelle giovanili degli emiliani, è riuscita a portare a casa i tre punti, nel giro di sette minuti. La prima marcatura di Raspadori, infatti, è arrivata al 77esimo e la seconda all’83esimo.