Calciomercato, pronto al grande salto | Colpo Milan in Serie A!

Osservato speciale in Milan Sassuolo: possibile colpo estivo per Maldini e Massara in casa neroverde. Tutte le cifre e i dettagli

Finalmente il campo. Dopo giorni di comunicati, duri botta e risposta tra Federazioni e club, e il caos Superlega delle ultime ore, torna la Serie A con il turno infrasettimanale. A ‘San Siro’ si sfidano Milan e Sassuolo: la squadra di Pioli, priva di Theo Hernandez, Bennacer e Ibrahimovic, per consolidare il secondo posto, il club neroverde per continuare a stupire. Ma non solo. Il match offre anche spunti di calciomercato: sarà infatti l’occasione per la dirigenza del Milan per osservare da vicino Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo sembra aver ormai raggiunto il pieno della maturità, e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per fare il definitivo salto di qualità in una big. La società rossonera, dal canto suo, è alla ricerca di un nuovo esterno titolare. Ecco tutte le cifre e i dettagli del possibile colpo Berardi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, occhi su Berardi | Cifre e dettagli

13 gol e 5 assist. È l’importante bottino stagionale prodotto da Berardi, che nell’ultima sosta si è messo in mostra anche con la maglia della Nazionale. Salvo clamorose sorprese, il 26enne prenderà parte all’Europeo in programma in estate. Un’ulteriore conferma e dimostrazione del suo ottimo momento, che nella prossima sessione di calciomercato potrebbe attirare le attenzioni del Milan. Castillejo è infatti in bilico, mentre Hauge potrebbe partire in prestito: il club rossonero è alla ricerca di un esterno e Berardi rappresenta il profilo ideale per Pioli.

Tuttavia, il classe 1994 è sotto contratto fino al 2024 e, come noto, il Sassuolo non farà sconti per il suo cartellino. La sua valutazione è di almeno 30 milioni di euro. Per il Milan potrebbe dunque essere necessario qualche sacrificio in uscita. Occhi punti, in ogni caso, anche sull’asse Milano-Sassuolo.