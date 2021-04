Milan-Sassuolo, Pioli ritrova un ‘big’! | Le formazioni UFFICIALI

Milan-Sassuolo, alle 18.30 si scende in campo: diverse le assenze per Stefano Pioli, mentre De Zerbi ruota il proprio attacco. Le formazioni ufficiali

Dopo il caos Superlega ed il comunicato ufficiale circa il proprio addio alla competizione, il Milan torna in campo e si prepara ad affrontare il Sassuolo alle 18.30, per la 32esima giornata di Serie A. Una giornata che può decidere molto della corsa Champions e moltissimo per il campionato dei rossoneri, che sperano di strappare ulteriormente dalle inseguitrici. Pioli ritrova anche Calabria nel proprio undici titolare, ma è costretto a rinunciare per infortunio a Ibrahimovic, Theo Hernandez e Bennacer, out tutti per infortunio. De Zerbi, invece, lancia Defrel al centro del proprio attacco.

Serie A, Milan-Sassuolo: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meite; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi