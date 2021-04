Italiano ferma ancora la corsa allo scudetto dell’Inter, mentre la Juventus dopo lo svantaggio iniziale vince contro il Parma

Sorride, finalmente, Pirlo: la sua Juventus, dopo essere passata in svantaggio, vince e convince grazie ai suoi difensori contro il Parma. Antonio Conte, invece, allenatore dell’Inter, dopo lo stop contro il Napoli, raccoglie un altro punto anche contro lo Spezia di Italiano. In ottica retrocessione, il Cagliari allunga sui gialloblù con la vittoria contro l’Udinese, un punto a testa per Genoa e Benevento e Bologna e Torino, mentre il Crotone, fanalino di cosa, perde contro la Sampdoria.

Serie A, 32esima giornata: Juventus bene, Inter insomma

Dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo, non riesce l’allungo all’Inter, che si ferma in Liguria sul punteggio di 1-1. Lo Spezia passa in vantaggio grazie al gol di Farias al 12esimo, complice anche una disattenzione del portiere Samir Handanovic; al trentanovesimo arriva però il pareggio di Ivan Perisic che porta i nerazzurri a 76 punti a sei partite dalla fine.

Anche la Juventus di Pirlo inizia la partita non bene. Su punizione, infatti, il Parma con Brugman si porta avanti nel risultato, ma due gol di Alex Sandro, prima al 43esimo, poi a inizio secondo tempo, ribaltano il risultato. Alla fine arriva anche la rete di Matthijs de Ligt che chiude definitivamente i giochi al 68esimo.

In zona retrocessione Joao Pedro, su rigore, regala ancora una speranza al Cagliari di mister Semplici contro l’Udinese, mentre Quagliarella con la sua Sampdoria inguaia ancora di più il Crotone. Pareggiano Bologna e Torino, con le reti prima di Barrow per i rossoblù e di Mandragora per i granata, e anche Genoa e Benevento. Gli uomini di Pippo Inzaghi passano subito in vantaggio grazie al rigore trasformato da Viola, ma è Goran Pandev il vero uomo partita con la sua doppietta, intermezzata dal gol di Lapadula.

Tabellino e classifica di Serie A dopo 32 giornate

Verona-Fiorentina 1-2 (47′ Vlahovic, 65′ Caceres, 72′ Salcedo)

Milan-Sassuolo 1-2 (30′ Calhanoglu, 76′ Raspadori, 83′ Raspadori)

Bologna-Torino 1-1 (25′ Barrow, 58′ Mandragora)

Crotone-Sampdoria 0-1 (53′ Quagliarella)

Genoa-Benevento 2-2 (5′ Viola, 11′ Pandev, 15′ Lapadula, 21’Pandev)

Juventus-Parma 3-1 (25′ Brugman, 43′ Alex Sandro, 47′ Alex Sandro)

Spezia-Inter 1-1 (12′ Farias, 39′ Perisic)

Udinese-Cagliari 0-1 (55′ Joao Pedro)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76, Milan* 66, Juventus 65, Atalanta* 64, Napoli* 60, Lazio** 58, Roma* 54, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Fiorentina 33, Genoa 33, Spezia 33, Torino* 31, Benevento 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15

* una partita in meno **due partite in meno