Dopo i club di Premier League e l’Inter, è anche la Juventus a dire addio ufficialmente al progetto Superlega che tante polemiche aveva smosso nelle ultime ore: ecco il comunicato della ‘Vecchia Signora’

“Con riferimento al comunicato stampa diramato da Juventus Football Club S.p.A. in data 19 aprile 2021, relativo al progetto di creazione della Super League, e al successivo dibattito pubblico, l’Emittente precisa di essere al corrente della richiesta e delle intenzioni altrimenti manifestate di alcuni club di recedere da tale progetto, sebbene le necessarie procedure previste dall’accordo tra i club non siano state completate. In tale contesto, Juventus, pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali del progetto, ritiene che esso presenti allo stato attuale ridotte possibilità di essere portato a compimento nella forma in cui è stato inizialmente concepito. Juventus rimane impegnata nella ricerca di costruzione di valore a lungo termine per la Società e per l’intero movimento calcistico“.

Queste le parole della società torinese che, di fatto, abbandona il progetto. Attualmente, dunque, la Superlega difficilmente vedrà la luce. Dei club fondatori, infatti, più della metà ha già rinunciato