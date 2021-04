Il futuro di Gianluigi Buffon può essere lontano dalla Juventus: il portierone bianconero, in scadenza a giugno, a 43 anni può ancora essere protagonista con un altro club di Serie A

La Juventus si appresta a chiudere al meglio l’attuale stagione, con diversi dubbi per quanto riguarda la rosa dell’anno prossimo. Dalla posizione di Andrea Pirlo in panchina a numerosi, possibili, cessioni, per la ‘Vecchia Signora’ l’addio di Buffon è tutt’altro che impossibile. In tal senso, il calciomercato estivo rischia di riservare un clamoroso scenario per il futuro del portiere campione del mondo. Coppia inedita, Buffon può rimanere in Serie A ma non con la Juventus: ecco il possibile ‘duo’ tutto italiano.

Calciomercato Juventus, coppia con Buffon: il tecnico è dubbioso

Rivoluzione tra i pali in Serie A. A cambiare, tra i numerosi club italiani, sarà con ogni probabilità l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il club nerazzurro ha tutta l’intenzione di comporre una coppia di esperienza, talento e prospettiva per la prossima stagione. In tal senso, la dirigenza orobica sta da tempo valutando il clamoroso approdo di Gianluigi Buffon a Bergamo. Il portiere 43enne, in scadenza a giugno, lascerà molto probabilmente la società torinese.

Un addio alla Juventus ma non al calcio giocato per Buffon che, dunque, è uno dei nomi più chiacchierati in casa Atalanta. Il piano prevederebbe un duo tra i pali, formato dallo juventino che affiancherebbe Marco Carnesecchi. Il gioiello 20enne, protagonista in Serie B con la Cremonese, rientrerà dal prestito per vestire la maglia dell’Atalanta.

Gian Piero Gasperini, però, non sarebbe del tutto convinto dal puntare sul portiere di Carrara. Valutazioni e incertezze, viste anche le 12 presenze stagionali dell’ex parmense destinato a lasciare con ogni probabilità la Juventus il prossimo luglio.