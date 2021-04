Calciomercato Juventus, Flick 'porta' Boateng e non solo | Arrivo gratis

La Juventus potrebbe ingaggiare Hansi Flick per la panchina, e il suo arrivo potrebbe portare un colpo a zero come Boateng

La Juventus dalla prossima estate potrebbe dire addio ad Andrea Pirlo. Troppi alti e bassi per l’allenatore bianconero, che ha detto troppo presto addio alla lotta scudetto e alla Champions League. L’obiettivo della società ora e riqualificarsi per la competizione continentale e portare a casa la Coppa Italia, con la finale che si disputerà nel mese di maggio contro l’Atalanta. L’idea di Agnelli, però, è quella di affidarsi a un allenatore di caratura internazionale e uno dei profili valutati è Hansi Flick.

Juventus, Flick con due colpi a zero

Hansi Flick sembra in rottura con il Bayern Monaco e a fine stagione dovrebbe lasciare il club bavarese. Il successo in Champions League, però, lo pone automaticamente nell’élite degli allenatori europei. Un suo eventuale ingaggio rappresenterebbe un punto di svolta per la Juventus. Il ds Paratici, inoltre, potrebbe ingaggiare due calciatori che si libereranno il prossimo 30 giugno a parametro zero. Uno è Julian Draxler, che nonostante si trovi bene al PSG, sta cercando una nuova squadra e in passato è stato vicino ai bianconeri così come al Milan. L’altro è Jerome Boateng, che lascerà proprio il Bayern dopo che il club ha acquistato Dayot Upamecano dal Lipsia per circa 42 milioni di euro.