Un big della Juventus di Andrea Pirlo nel mirino di un top club europeo. Ecco l’offerta messa sul tavolo e la richiesta del club bianconero

Ha saltato il match col Parma per un affaticamento muscolare, che non si esclude possa impedirgli di giocare anche la delicata sfida con la Fiorentina di domenica 25 aprile. Parliamo di Merih Demiral, approdato alla Juventus nell’estate di ormai due anni fa dopo la più che positiva esperienza al Sassuolo. Sfortunata la sua prima annata in bianconero, con il grave infortunio all’Olimpico nel match contro la Roma arrivato proprio nel momento in cui aveva preso pieno possesso di una maglia da titolare al centro della difesa, complice a onor del vero la momentanea uscita di scena di de Ligt. Poi il lento recupero, con acciacchi vari, senza mai però entrare del tutto nelle ‘grazie’ di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, tentativo dalla Germania per Demiral: i dettagli

In panchina nelle ultime tre gare antecedenti a quella di ieri, indisponibile causa problema alla coscia e Covid in quelle tre prima ancora, insomma per Demiral anche quest’anno è stata dura trovare una certa continuità. Ciò però non ha allontanato l’interesse nei suoi confronti da parte di alcuni top club europei. Compreso del Bayern Monaco, il quale stando a indiscrezioni di calciomercato è pronto a partire all’assalto del suo cartellino. Per i bavaresi, oppostisi subito alla Superlega morta ancor prima di nascere e che potrebbe portare all’addio di Andrea Agnelli alla stessa Juve, il classe ’98 sarebbe l’ideale sostituto di Sule, in rotta col club e probabile partente nella prossima finestra estiva. Per lui si parla di un approdo al Chelsea. L’offerta dei tedeschi per Demiral, che ha un contratto fino al 2024 da 1,8 milioni netti, non dovrebbe però superare i 25 milioni di euro, cifra insufficiente per la società targata Exor.

Il 23enne nativo di Kocaceli non è incedibile, ma del resto non lo è nemmeno Cristiano Ronaldo, tuttavia per il via libera alla sua partenza serve una proposta da 35-40 milioni di euro. Demiral potrebbe spingere per la cessione, dato che al Bayern andrebbe pure a guadagnare di più.

A.R.