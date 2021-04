Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: Pjanic è diretto verso l’Everton di Ancelotti e nello scambio potrebbe finirci un altro ex bianconero

Arrivato a Barcellona nel maxi-scambio con Arthur, Miralem Pjanic è ben lontano dal livello di gioco che in Catalogna si attendevano. Con sole sei partite da titolare nel corso di questa stagione, il bosniaco potrebbe già dire addio alla formazione di Koeman nel corso della prossima sessione di mercato, nella speranza dei blaugrana di rimediare quantomeno all’investimento fatto nel 2020. Le pretendenti all’ex regista della Juventus, di certo, non mancano: una sembra arrivare direttamente dalla Premier League, con l’Everton di Carlo Ancelotti che risulterebbe molto interessata al futuro di Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, Pjanic verso l’Everton: scambio stellare e sgarbo ai bianconeri

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato. Secondo quanto rivelato dal portale iberico ‘todofichajes.com’, l’Everton è pronto a fare sul serio per Miralem Pjanic: il regista bosniaco non ha convinto la dirigenza e lo staff tecnico blaugrana, al punto che una possibile trattativa con il club di Carlo Ancelotti potrebbe nascere nel giro dei prossimi mesi. E con diverse pedine di scambio da inserire all’interno dell’affare, i ‘Toffies’ rischiano di commettere uno ‘sgarbo’ ai desideri di mercato della Juventus.

Già, perché il Barcellona, dalla sua, è alla ricerca di un centravanti giovane e affidabile da inserire nel proprio organico. E tra le fila dell’Everton c’è quel Moise Kean che tanto sta meravigliando al Paris Saint-Germain e che tanti top club sta attirando su di sé. La Juventus spera di iscriversi alla corsa per il ritorno a Torino del bianconero, ma lo scenario rischia di cambiare totalmente, con il Barcellona disposto a scambiare Pjanic per il bomber italiano. Ragion per cui, il club bianconero resta alla finestra e attende: il futuro dell’ex Miralem rischia di diventare decisivo per quello dell’ex Moise.