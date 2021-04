La Juventus vuole cambiare il proprio centrocampo e prepara la propria offerta: possibile ritorno a sorpresa con scambio

Non è una stagione semplice quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi nei primi mesi e ha compromesso troppo presto il finale di stagione. I bianconeri infatti sono ormai fuori da diverso tempo dalla lotta per lo scudetto a causa degli undici punti di distacco sull’Inter, che nonostante i due pareggi consecutivi continua a volare e mantenere ben salda la propria posizione.

La compagine allenata da Andrea Pirlo intanto ha ridimensionato i propri piani e ha già messo in mente gli unici due obiettivi rimasti in questo finale di annata. La ‘Vecchia Signora’ vuole prima di tutto raggiungere un posto in Champions League, e al momento la terza posizione lo consente, e vuole anche chiudere con un trofeo provando a battere l’Atalanta nella finale di Coppa Italia che si disputerà a metà maggio.

Calciomercato Juventus, torna Mandragora: sul piatto c’è Fagioli e non solo

La Juventus sa che questo momento difficile deve portare inevitabilmente a delle modifiche e per questo motivo in estate potrebbero esserci dei cambi importanti. In particolare la società lavora per rivoluzionare il centrocampo e non è da escludere un ritorno a sorpresa. I bianconeri infatti potrebbero mettere nel mirino Rolando Mandragora, che ieri ha siglato un importante gol in ottica salvezza con la maglia del Torino.

La Juventus ha avuto molte difficoltà in mezzo al campo in questi mesi e per questo bisogna attendersi cambi importanti. Per convincere i ‘Granata’ alla cessione del classe 1997, la dirigenza potrebbe mettere sul piatto Nicolò Fagioli più soldi. Quest’ultimo ha collezionato appena una presenza in Serie A quest’anno più un’apparizione in Coppa Italia.

A questo punto la Juventus potrebbe pensare di ripartire direttamente da giovani in rampa di lancio per la prossima annata.