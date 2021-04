Il Milan è a caccia di un nuovo centravanti e alcuni giocatori potrebbero partire

Il mercato estivo del Milan sarà condizionato dalle cessioni e dai riscatti di alcuni giocatori. Il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini è già a caccia di nuovi profili da integrare alla rosa di Stefano Pioli, ma tutto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League che al momento non sembra in discussione, anche se l’Atalanta e la Juventus distano solo un punto.

Calciomercato Milan, Leao non convince | Nuovo attaccante in arrivo

Sono diverse le valutazioni che la società dovrà fare su alcuni giocatori, tra questi c’è Rafael Leao. Il portoghese classe ’99 è stato uno dei principali protagonisti della prima parte del campionato rossonero e lo dimostrano i suoi 6 gol. La seconda parte di stagione, però, non è stata all’altezza delle aspettative. Leao ha dimostrato grandi qualità, ma solo a sprazzi e dopo un anno di apprendistato ci si aspettava un salto di qualità maggiore che però non è avvenuto.

Il Milan sta valutando la possibilità di cedere il portoghese e puntare su un nuovo giocatore offensivo che possa garantire prestazioni di alto livello e soprattutto che contribuisca ad aumentare i gol del reparto offensivo che spesso dipende troppo dalle reti di Ibrahimovic. Il ‘sacrificio’ di Rafael Leao potrebbe portare all’accelerata per Dusan Vlahovic, uno dei primi obiettivi in attacco, nonostante la richiesta di 45 milioni di euro da parte della Fiorentina. Leao ha ancora a disposizione 6 partite per risollevare il suo attuale rendimento ma la scelta del Milan potrebbe rimanere invariata.