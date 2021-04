Il Milan sonda il mercato e può sfruttare un’occasione a costo zero: Thauvin, da tempo nel mirino della dirigenza, è in rottura con il club e non rinnoverà

Il Milan è concentrato sul campo e sulla conquista di un posto nella prossima Champions League, tornato in discussione dopo l’inaspettata sconfitta casalinga con il Sassuolo. Mister Pioli tiene i suoi giocatori sul pezzo, ma in dirigenza è già tempo di iniziare a pensare al mercato. I rossoneri sono pronti a rinforzare la rosa in ogni reparto e una ghiotta occasione è in arrivo dalla Francia: un centrocampista è in rottura con il suo club.

Calciomercato Milan, rottura e addio

Il gioco di Pioli verte molto sulla duttilità dei suoi interpreti e non è un mistero che la società rossonera ha nel mirino ormai da diverso tempo giocatori di qualità che possano rinforzare la trequarti. Tra questi – in cima alla lista – c’è Florian Thauvin, centrocampista classe 1993 dell’Olympique Marsiglia. Il nazionale francese è in scadenza a giugno e non rinnoverà il suo contratto: un’ipotesi che va concretizzandosi dopo gli ultimi fatti verificatesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, rottura e addio | Assalto al big della Juventus

Secondo quanto riferisce ‘L’Equipé’, infatti, si registrano animi caldi nel centro di allenamento del Marsiglia. Thauvin non è più contento e non riesce a trovare feeling con Jorge Sampaoli, nuovo mister del club. Le tensioni sono nate per il ruolo in cui viene utilizzato: esterno sinistro, invece della sua più naturale posizione sul centro-destra. Una posizione in campo che ha visto anche farlo calare di rendimento: un solo gol e assist nelle ultime dodici partite, dopo che ne aveva realizzati sette precedentemente.

Calciomercato Milan, Thauvin a zero dal Marsiglia

Una situazione critica esplosa in settimana quando, durante un allenamento, Thauvin sarebbe quasi arrivato alle mani con Alvaro Gonzalez. Proprio lo stesso mister sarebbe dovuto intervenire per separarli e sedare gli animi. Quel che è certo è che non si respira una buona aria e il giocatore – in scadenza a giugno – non si appresta a rinnovare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro verso Barcellona | Scambio stellare

Il Milan è alla finestra, pronto a prelevare il giocatore a costo zero qualora le cose non dovessero sistemarsi. La dirigenza rossonera segue Thauvin da diverso tempo e dopo un lungo corteggiamento potrebbe finalmente concretizzarsi l’affare. Per il centrocampista si tratterebbe della seconda esperienza all’estero dopo la parentesi vissuta al Newcastle, in Inghilterra.