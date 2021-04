È imminente il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: il gigante svedese, in scadenza il prossimo 30 giugno con il club di via Aldo Rossi, finisce tuttavia nel mirino delle critiche

Un ko inatteso e che fa male, quello incassato dal Milan ieri contro il Sassuolo. La squadra di Stefano Pioli può mettere a serio rischio la corsa Champions, con la Juventus ad un punto di distanza e l’Atalanta a due (ma con una gara in meno rispetto ai rossoneri). Dal campo che ha visto l’assenza contro il Sassuolo, al calciomercato con il rinnovo contrattuale per una stagione: ecco le ultime sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, destinato a vestire ancora la maglia del Milan.

Calciomercato Milan, in arrivo l’annuncio del rinnovo: attacco a Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic firmerà nelle prossime ore il rinnovo con i rossoneri. Un legame che proseguirà dunque per un altro anno quello tra l’attaccante di Malmoe ed il club di via Aldo Rossi: la firma e l’annuncio sono imminenti, tra stasera e domani. In tal senso, il giornalista Franco Ordine ha detto la sua, non risparmiando una critica alla scelta del Milan di puntare ancora sul bomber che a ottobre compirà 40 anni.

“E’ evidente che c’è da fare un ragionamento complessivo su Ibrahimovic, che ha saltato più del 50% delle partite. Bisogna chiedersi se a 40 anni, con un Europeo di mezzo, si debba fare il rinnovo”. Un pensiero decisamente lontano da quelle che sembrano le intenzioni, consolidate, del Milan: Ibrahimovic guiderà ancora l’attacco del ‘Diavolo’, nonostante i diversi acciacchi che ne hanno limitato l’utilizzo in stagione.



Situazione dunque in divenire: Ibra e il Milan proseguiranno sulla stessa strada, nonostante le perplessità avanzate da Ordine: un rinnovo imminente, il cui annuncio è solo questione di ore.