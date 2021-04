Mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo ma in casa Juventus si valutano già i possibili colpi per la rosa bianconera: occasione dalla Premier League, il big può partire

La vittoria sul Parma ormai alle spalle e l’obiettivo di portare a casa i tre punti nel prossimo match, a Firenze, contro la squadra di Iachini. Dal campo ed il finale di questa stagione, alla programmazione della prossima, con il calciomercato che può già entrare nel vivo in casa Juventus. In tal senso, arrivano importanti novità dalla Spagna: il top club può ‘perdere’ due gioielli, bianconeri alla finestra.

Calciomercato, super colpo Juventus: ‘decide’ Pogba

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, in casa Manchester United sono due i nodi da sciogliere in vista del prossimo anno. In primis il futuro di Pogba, con l’agente Mino Raiola che non ha mai nascosto la possibilità (concreta) che il francese lasci la Premier. Su Pogba vi è da tempo il Real Madrid che, in caso di permanenza di Zidane in panchina, si fionderebbe senza alcun timore sul gioiello 28enne in scadenza l’anno prossimo. Dal destino di Pogba, tuttavia, ‘rischia’ di dipendere anche quello di un altro campione della rosa di Ole Gunnar Solskjaer.

Si tratta di Bruno Fernandes, per il quale lo United ha già pronta un’offerta di rinnovo da circa 12 milioni di euro a stagione. Proposta che il portoghese accetterebbe, ma ad una sola condizione: la permanenza di Pogba all’Old Trafford. L’ex Sampdoria è infatti convinto del peso che il centrocampista francese ha e avrà in futuro, per conquistare nuovi titoli. Ecco dunque che, con la probabile cessione di Pogba (che la Juventus non ha mai dimenticato), Bruno Fernandes spingerebbe per l’addio.

In tal senso, l’eccellento impatto con i ‘Red Devils’ (24 reti e 14 assist in 50 presenze), farebbero drizzare le antenne di numerosi top club, Juventus in primis. Situazione dunque in divenire, il futuro di Bruno Fernandes può dipendere da quello di Pogba: con il francese lontano da Manchester, anche il trequartista potrebbe salutare i ‘Red Devils’ in estate.