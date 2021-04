La Roma trova il pareggio contro l’Atalanta ma non riesce ad avvicinarsi alla Lazio. La ‘Dea’ manca l’aggancio al secondo posto

All’Olimpico scendono in campo Roma e Atalanta, in attesa del posticipo tra Napoli e Lazio che chiuderà il turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi devono riscattare la batosta contro il Torino e hanno necessità di vincere per tenere in ballo la qualificazione in Europa. La ‘Dea’ arriva dalla grande vittoria contro la Juventus e vincendo strapperebbe il secondo posto al Milan. Inizia meglio l’Atalanta su alti ritmi e al 26′ sblocca la gara con il gol di Ruslan Malinovskyi che segna il secondo gol consecutivo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Stoccata a Zlatan!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cambia tutto | Nuova coppia con Buffon, ma quanti dubbi

Roma-Atalanta 1-1 | Tabellino marcatori

La gara prendere una svolta quando Muriel si divora il raddoppio a pochi metri dalla porta e pochi minuti dopo viene espulso Robin Gosens. Da quel momento la Roma prende fiducia e segna grazie al tiro da fuori area di Bryan Cristante che segna il gol dell’ex e corona una grande prestazione. I giallorossi si accendono e sfiorano due volte il gol del vantaggio, prima con Dzeko e poi con Carles Perez ma Gollini si oppone entrambe le volte.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, post Pirlo | Flick con due colpi gratis

All’Olimpico termina 1-1 nonostante l’espulsione finale di Ibanez e la sofferenza finale della squadra di Gasperini che viene nuovamente agganciato dalla Juventus e fallisce la conquista del secondo posto. La squadra di Fonseca, invece, rimane distante dalla Lazio che giocherà questa sera.

Tabellino marcatori:

ROMA-ATALANTA 1-1

26′ Malinovskyi, 75′ Cristante