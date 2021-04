La Fiorentina torna forte sul centrocampista ex Inter, cercato a lungo anche in estate

La Fiorentina prepara le strategie di calciomercato per la prossima stagione. La squadra toscana avrà bisogno di rinforzi e in cima alla lista c’è un centrocampista di Serie A. Si tratta di Radja Nainggolan, che era stato molto vicino al passaggio a Firenze la scorsa estate. Il centrocampista belga, escluso ancora una volta dai piani dell’Inter di Antonio Conte, ha scelto, però, di tornare nella sua Cagliari.

Calciomercato Fiorentina, ritorna il pressing su Nainggolan

La situazione di Nainggolan potrebbe cambiare nella prossima stagione. Il Cagliari rischia di retrocedere e in quel caso l’ex Inter e Roma potrebbe fare le valige direzione Firenze, come riportato da ‘todofichajes.com’. Il contratto del ‘ninja’ con i sardi scadrà a giugno e la Fiorentina potrebbe sfruttare l’operazione a costo zero. Il destino del Cagliari da qui a fine campionato sarà decisivo per capire il futuro di Nainggolan.