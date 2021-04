Calciomercato Inter e Milan, pista Dragowski | Gli scenari per il futuro

Inter e Milan restano al bivio per il futuro del portiere sul calciomercato. L’intreccio potrebbe rivoluzionare le gerarchie per gli estremi difensori delle milanesi: di seguito tutte le ultime novità

Il futuro di Inter e Milan resta un’incognita sul calciomercato. I due club si avviano a un finale di stagione che potrebbe portare gli obiettivi stagionali per entrambe le milanesi, dopo anni particolarmente difficili. L’Inter è sempre più vicina alla conquista dello scudetto, mentre il Diavolo lotta per la qualificazione in Champions, ma il vantaggio acquisito sulle rivali alla fine potrebbe essere decisivo per l’approdo nella massima competizione europea, nonostante l’ultima sconfitta contro il Sassuolo.

Il futuro inevitabilmente si divide tra le questioni di campo e quelle legate al calciomercato. Il Milan è alle prese ormai da mesi con il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ma la fumata bianca ancora non è arrivata e i tempi stringono. L’Inter, invece, valuta le prospettive per la porta: la permanenza di Samir Handanovic non è così certa dopo le ultime deludenti prestazioni. In ogni caso, l’Inter aveva nei piani di affiancare un nuovo portiere giovane al numero uno sloveno. Scopriamo l’intreccio che potrebbe delinearsi per il rinnovo nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter e Milan, occhio al nome di Dragowski: lo scenario

Uno dei portieri giovani che più di tutti si è messo in evidenza in questo campionato di Serie A è certamente Bartlomiej Drągowski. L’estremo difensore ha mostrato tutte le sue qualità con la maglia della Fiorentina e inevitabilmente i grandi club valutano il suo futuro. In tal senso, occhio proprio a Inter e Milan, ma la Viola non ha intenzione di privarsene a cuor leggero.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il portiere potrebbe presto rinnovare il contratto. E’ previsto, infatti, un incontro con gli agenti dell’estremo difensore per definire il futuro. L’attuale accordo scadrà nel giugno 2023. I rapporti sono ottimi e non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo, ma Inter e Milan restano comunque alla finestra.