Domani è in programma il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra Cagliari e Roma: le parole di Fonseca in conferenza

Domani andrà in scena il match tra Cagliari e Roma, valido per la 33esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno ottenuto un punto sofferto contro l’Atalanta e stanno vivendo un calo da un po’ di partite a questa parte. Buone notizie, però, in vista del prossimo scontro: tornano i giocatori infortunati. Ne ha parlato mister Fonseca alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy stanno bene, si sono allenati con la squadra e saranno tutti convocati. Vedremo chi giocherà, è una cosa che valuteremo, ma sono soddisfatto di averli a disposizione”.

Cagliari-Roma, Fonseca in conferenza stampa

Occhio al possibile ritorno di Cristante a centrocampo e della difesa a 4: “È stata una strategia per l’Atalanta, adesso abbiamo il Cagliari e poi pensiamo allo United”. Fonseca, poi, anticipa le intenzioni riguardo alla formazione che partirà dal primo minuto: “Alcuni cambi ci saranno”.

Commento, infine, sul momento negativo della Roma in campionato: “Devo confessare che è difficile gestire tante partite quando non si hanno tutti i giocatori a disposizione. Devo dire che quando giochiamo tutti ogni tre giorni all’inizio della stagione è una cosa, a fine stagione è un’altra a causa della stanchezza. Non succede solo alla Roma che sta andando avanti in Europa League, guardiamo anche gli esempi di Villareal e Arsenal, è difficile gestire quando non si hanno tutti i giocatori”.