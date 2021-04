Una richiesta shock al patron Agnelli per la cessione del pilastro di Pirlo: il calciomercato bianconero, in vista della prossima estate, prende forma e può vedere l’addio del top player

La difficile trasferta al ‘Franchi’ contro la Fiorentina sulla strada della squadra di Pirlo. La Juventus deve continuare a vincere per mantenere viva la corsa ad un posto che permetta ai bianconeri di partecipare alla prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, i dirigenti bianconeri devono fare i conti con quello che sarà il destino di Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese non è certo di restare, arriva l’esplicita richiesta per la cessione immediata dell’ex Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ronaldo costa troppo: sì all’addio

Uno scenario che, con il passare delle settimane, diventa sempre più probabile. Il divorzio tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è dietro l’angolo e, secondo quanto riportato da ‘Paolobargiggia.it‘, vi sarebbe stata una diretta richiesta per la cessione dell’attaccante portoghese. La proprietà del club, la Exor, nella persona del suo presidente John Elkann ha chiesto ad Andrea Agnelli di vendere Ronaldo. Costi troppo elevati e ritenuti non così utili, che porterebbero all’addio dell’attaccante portoghese ad un anno dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’.

I continui mal di pancia dell’ex Real e lo stipendio da oltre trenta milioni che, senza Champions, diventerebbe assolutamente insostenibile spingono la società torinese a preparare il divorzio da Ronaldo. Sfumata la pista Real, resta in piedi quella che porta al Manchester United: Mendes è già in cerca di una soluzione ma l’addio di CR7 alla Juventus non sarà così semplice.

Un addio dunque che potrebbe consumarsi sulla base di 28-30 milioni di euro, per evitare una minusvalenza: sono 32 le reti stagionali dell’attaccante lusitano, con 4 assist vincenti in 38 presenze stagionali.